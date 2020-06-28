اتحاد الكرة المصري: 19 إصابة بكورونا بين أندية الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الممتاز والإداريين والعاملين في الأندية، إلى 19 حالة.

وأكد مسؤولو الدوري المصري، أن هناك 5 إصابات من نادي طنطا، و4 إصابات بصفوف فريق حرس الحدود، وإصابة واحدة في كل من طلائع الجيش، ودجلة، وأسوان، والاتحاد السكندري، والمقاولون، والجونة، بالإضافة إلى 4 إصابات بين لاعبي إنبي.

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يشار إلى أن إجراء مسحة كورونا، شرط تفرضه لجنة المسابقات للسماح للأندية بالعودة للتدريبات الجماعية، قبل استئناف نشاط الدوري المصري يوم 25 يوليو المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

اللمصدر: RT

ناصر حاتم