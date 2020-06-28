 
مباشر

جدول مواعيد أبرز مباريات الليلة في الملاعب الأوروبية

الرياضة

جدول مواعيد أبرز مباريات الليلة في الملاعب الأوروبية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o71i

تشهد الملاعب الأوروبية، اليوم الأحد، إقامة عدد من المباريات في مسابقتي الدوري والكأس، أبرزها لقاء ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني، وموقعة تشيلسي وليستر في كأس الاتحاد.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة

الدوري الإسباني

ليفانتي # ريال بيتيس - الساعة 15:00

فياريال # فالنسيا - الساعة 18:00

غرناطة # إيبار - الساعة 20:30

إسبانيول # ريال مدريد - الساعة 23:00

الدوري الإيطالي

ميلان # روما - الساعة 18:15

نابولي # سبال - الساعة 20:30

بارما # إنتر ميلان - الساعة 22:45

ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

شيفيلد يونايتد # أرسنال - الساعة 15:00

ليستر سيتي # تشيلسي - الساعة 18:00

نيوكاسل يونايتد # مانشستر سيتي - الساعة 20:30.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا