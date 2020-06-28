جدول مواعيد أبرز مباريات الليلة في الملاعب الأوروبية

تشهد الملاعب الأوروبية، اليوم الأحد، إقامة عدد من المباريات في مسابقتي الدوري والكأس، أبرزها لقاء ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني، وموقعة تشيلسي وليستر في كأس الاتحاد.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة

الدوري الإسباني

ليفانتي # ريال بيتيس - الساعة 15:00

فياريال # فالنسيا - الساعة 18:00

غرناطة # إيبار - الساعة 20:30

إسبانيول # ريال مدريد - الساعة 23:00

الدوري الإيطالي

ميلان # روما - الساعة 18:15

نابولي # سبال - الساعة 20:30

بارما # إنتر ميلان - الساعة 22:45

ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

شيفيلد يونايتد # أرسنال - الساعة 15:00

ليستر سيتي # تشيلسي - الساعة 18:00

نيوكاسل يونايتد # مانشستر سيتي - الساعة 20:30.

المصدر: RT