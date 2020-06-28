غوارديولا: مانشستر سيتي سيقف في ممر شرفي للبطل ليفربول

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن فريقه سيقف في ممر شرفي لمنافسه ليفربول، المتوج حديثا بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما سيلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، عقده عشية مواجهة فريقه ومضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي: "بالطبع سنقف في ممر شرفي.. سنهنئ ليفربول عندما يأتي إلى ملعبنا بطريقة رائعة. سنفعل ذلك لأنهم يستحقونه".

وأضاف المدرب الإسباني البالغ من العمر 49 عاما، أنه يتطلع بالفعل إلى مساعدة "السيتي" على العودة بصورة أقوى الموسم المقبل.

وقال: "في الرياضة نعيش من أجل المستقبل. لا يمكننا الاكتفاء بما حققناه. لا يجب أن ننسى أننا في ناد مذهل، وما يجب علينا أن نفعله هو التعلم.. أعتقد أننا نعرف سبب معاناتنا في الموسم الحالي وسنحاول حل هذه الأمور في الموسم المقبل".

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ووضع ليفربول حدا لغياب استمر 30 عاما عن لقب الدوري الإنجليزي، عندما خسر مانشستر سيتي، بطل الموسم الماضي، بنتيجة 2-1، أمام تشيلسي الأسبوع الماضي، ليمنح منافسه القادم من منطقة "مرسيسايد"، تفوقا لا يمكن تعويضه يبلغ 23 نقطة على قمة الترتيب، وذلك قبل سبع مراحل من ختام المسابقة.

وستكون أول مباراة يخوضها ليفربول بعد فوزه باللقب، على ملعب "السيتي"، يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي.

المصدر: وكالات