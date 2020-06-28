نجم برشلونة يصل تورينو لإكمال عملية انتقاله ليوفنتوس (فيديو)

وصل البرازيلي آرثر ميلو، نجم خط وسط برشلونة، إلى مدينة تورينو الإيطالية، للخضوع للفحص الطبي، تمهيدا لإتمام عملية انتقاله إلى نادي يوفنتوس.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن آرثر وصل إلى مطار كاسيل في تورينو بطائرة خاصة، في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

#Juve: #Arthur è atterrato a Torino, domani mattina le visite mediche // Arthur has landed in Turin ahead of his medical with Juve @Goalitalia@Goal 🇧🇷⚪️⚫️ pic.twitter.com/iFxDoMKYB0 — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 27, 2020

وأضافت أن آرثر وصل إلى تورينو، برفقة أفراد عائلته، بالإضافة إلى روبرت فرنانديز، مدير برشلونة السابق.

ومن المقرر، أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، لإكمال عملية انتقاله إلى يوفنتوس، في صفقة تبادلية، حيث ينتقل بموجبها آرثر لليوفي، والبوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

وسيدفع يوفنتوس مبلغا إضافيا قدره 10 ملايين يورو لإتمام الصفقة، حيث يقدر سعر بيانيتش بـ75 مليون يورو، مقابل 85 مليون لآرثر.

وتشير تقارير صحفية إلى أن آرثر سيوقع على عقد مع يوفنتوس لمدة 5 سنوات، وسيحصل على 7 ملايين يورو سنويا، بما في ذلك المكافآت المتعلقة بالأداء.

وكان آرثر (24 عاما)، انضم إلى صفوف "البارسا" قادما من نادي غريميو البرازيلي صيف العام 2018، حيث سجل أربعة أهداف في 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، لكن مشاركاته مع الفريق، قلت مع تعاقد "البارسا" مطلع العام الحالي، مع المدير الفني الجديد كيكي سيتين.

المصدر: وكالات