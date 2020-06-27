نسر لاتسيو يواصل مطاردته "للسيدة العجوز"

واصل فريق لاتسيو المنافسة على لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه فيورنتينا (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، ضمن الجولة 28 من منافسات "الكالتشيو".

وتقدم فريق فيورنتينا بهدف سجله مهاجمه الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

لكن لاتسيو "النسور" رد الصاع صاعين بتسجيله هدفين عبر كل من المهاجم شيرو ايموبيلي، ولاعب خط الوسط الإسباني لويس ألبيرتو، في الدقيقتين (67 من ضربة جزاء، و83) على الترتيب.

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ورفع لاتسيو رصيده بعد هذا الفوز إلى 65 نقطة، مقلصا الفارق من جديد إلى 4 نقاط بينه وبين يوفنتوس متصدر الدوري.

بينما توقف رصيد فيورنتينا عند 31 نقطة، وبقي في المركز الثالث عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT