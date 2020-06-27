مدرب ليفربول "مغازلا" نجم بوروسيا: سيكون رائعا بالقميص الأحمر!

أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالنجم الإنجليزي الصاعد جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية، تصريحلت عن كلوب قال فيها "مبتسما": "القميص الأحمر سيبدو رائعا على جادون سانشو، إنه لاعب رائع ومثير للغاية".

وأضاف كلوب: "لا أعتقد أنه سيرحل عن بوروسيا دورتموند هذا الصيف، وإذا انتقل إلى ليفربول، سأتفاجأ أكثر من الجميع".

وارتبط اسم جادون سانشو بالانتقال إلى الأندية الإنجليزية الكبرى، بعد تألقه مع بوروسيا دورتموند، حيث خاض 31 مباراة في الموسم (2019-2020) وأحرز خلالها 17 هدفا، وصنع 16 هدفا.

يذكر أن ليفربول حصل على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول هذا الموسم، قبل سبع جولات من النهاية، بينما اكتفى بوروسيا دورتموند بالمركز الثاني في الدوري الألماني الذي اختتم يوم السبت.

المصدر: وكالات