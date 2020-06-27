رسميا.. بوروسيا دورتموند يعلن رحيل المغربي حكيمي

أكد المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، ميشائيل تسورك، رحيل اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي عن النادي هذا الصيف.

وقال تسورك لقناة "سكاي" اليوم السبت، قبل انطلاق مباراة دورتموند أمام ضيفه هوفنهايم (0-4) في الجولة الختامية "للبوندسليغا": "في هذا الأسبوع حدث تطور آخر، فمن المرجح أن يكون المبلغ الذي يجري الحديث عنه، أعلى".

وتابع تسورك، حديثه عن الظهير الأيمن القادم من ريال مدريد على سبيل الإعارة منذ 2018: "أعتقد أنه ربما أيضا هناك رغبة لدى ريال مدريد في استرداد قيمة لاعبه في أي وقت، وعلينا أن ندرك أيضا إننا لا نريد ذلك، لكن لا نقدر عليه ودائما ما كنا نأمل في الاحتفاظ بأشرف لدينا بطريقة أخرى وبتركيبة مختلفة".

وحسب معلومات لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية، فإن حكيمي سينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت اللاعب، وتم الاتفاق على ذلك بعد مفاوضات بين ريال مدريد وإنتر ميلان.

المصدر: وكالات