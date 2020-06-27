بالفيديو.. أهداف مباراة أتلتيك بيلباو وضيفه ريال مايوركا

تغلب فريق أتلتيك بيلباو على ضيفه ريال مايوركا (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "سان ماميس"، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت ثلاثية الفريق الباسكي توقيع كل من، راؤول غارسيا، أوهيان سانسيت، أسيير فيلاليبري، في الدقائق (16 من ضربة جزاء، و24، و90) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير هدف ريال مايوركا الوحيد، في الدقيقة 70 من ضربة جزاء أيضا.

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ورفع أتلتيك بيلباو رصيده بعد هذا الفوز إلى 45 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الليغا.

بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند 28 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT