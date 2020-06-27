إصابة لاعب المنتخب العراقي لكرة السلة بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، اليوم السبت، إصابة لاعب المنتخب أحمد عبيد، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاء في بيان للاتحاد "بخالص الدعاء، نتمنى الشفاء العاجل ودوام الصحة والسلامة للاعب منتخبنا الوطني ونادي دهوك بكرة السلة الكابتن أحمد عبيد (علوش) بعد إصابته بفيروس كورونا".

يذكر أن الوسط الرياضي في العراق هو أكثر الأوساط بعد الطبية الذي تعرض نجومه للإصابات بفيروس كورونا، كان أشهرها لاعب المنتخب العراقي السابق لكرة القدم، أحمد راضي الذي توفي قبل أسبوع.

المصدر: RT