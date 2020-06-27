رسميا.. بوروسيا دورتموند يودع صاحب الهدف "الذهبي" في مرمى الأرجنتين 2014 برسالة أسف

أعلن نادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، الاستغناء عن مهاجمه ماريو غوتزه، مع انطلاق مباراته ضد هوفنهايم (0-4) في الجولة الأخيرة للدوري.

وكتب النادي الألماني، عبر حسابه على "تويتر": "شكرا ماريو غوتزه، نتمنى لك الأفضل في المستقبل".

وأوضح بوروسيا في "تغريدة" أخرى: "للأسف لن يتواجد غوتزه في مباراة اليوم، لأنه قضى الأيام الأخيرة رفقة زوجته ومولوده الجديد الذي ولد قبل أوانه لذا لم يتمكن من الخضوع لآخر اختبارين طبيين. لكن يبقى الشيء الأهم أن يطمئن على طفله ويكون المولود بصحة جيدة".

ℹ️ Leider kann @MarioGoetze heute nicht mehr für den #BVB auflaufen.



Mario hatte zuletzt viel Zeit bei seiner Frau und seinem zu früh geborenen Sohn verbracht, sodass er nicht die 2 im Hygienekonzept vorgeschriebenen Testungen vorweisen konnte. Aber das wichtigste: Alles gut! 👶 — Borussia Dortmund (@BVB) June 27, 2020

ونشر النادي الألماني مقطع فيديو لأبرز لحظات اللاعب مع دورتموند.

👏 Danke, @MarioGoetze!



Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft und wollen noch einmal zurückblicken auf einige tolle schwarzgelbe Jahre mit Dir! 🙏 pic.twitter.com/kor3wlS2Ay — Borussia Dortmund (@BVB) June 27, 2020

ويرحل ماريو غوتزه عن بوروسيا دورتموند، بعد 4 مواسم من عودته مجددا للنادي، قادما من بايرن ميونخ في صيف 2016.

وقاد غوتزه فريقه بوروسيا دورتموند إلى التتويج بخمسة ألقاب، من بينها الدوري الألماني الممتاز "البوندسليغا" مرتين، قبل أن ينضم إلى صفوف بايرن ميونيخ، لكنه فشل في إثبات جدارته، ليعود مجددا إلى صفوف بوروسيا دورتموند عام 2016، إلا أن اللاعب تعرض للعديد من الإصابات في الفترة الثانية له في بوروسيا دورتموند، والتي حالت دون أن يلعب بصفة منتظمة.

كما قاد غوتزه منتخب ألمانيا إلى التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، بتسجيله هدف الفوز في مرمى نظيره الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي، في الوقت القاتل قبل دقائق من نهائية الشوط الإضافي الثاني للمباراة النهائية.

واحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في الدوري "البوندسليغا"برصيد 69 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف الفائز باللقب بايرن ميونخ.

المصدر: وكالات