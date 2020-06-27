قائدا الزمالك شيكابالا وحازم إمام يصدران بيانا جماعيا بشأن الدوري

أصدر محمود عبدالرازق "شيكابالا" وحازم إمام بيانا جماعيا، بصفتهما قائدي الزمالك للإعلان عن رفض اللاعبين استكمال الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي، خوفا على أرواحهم وأرواح أسرهم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك نص البيان الذي جاء فيه: "ذكر اللاعبون في بيانهم الرسمي الذي تم إرساله لمجلس إدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور أن الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد، حارس المرمى، وأنه ليس من الطبيعي أن يقوم اللاعبون بتجاهل الأمر والمشاركة في مسابقة الدوري. وأنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدوري بدون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي فيروس كورونا.

بيان من قادة فريق الزمالك نيابة عن جميع لاعبي الفريق. 📝 pic.twitter.com/9lQdy4fjah — Zamalek SC (@ZSCOfficial) June 26, 2020

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وأكد اللاعبون على عدم تقبلهم لأي ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدوري مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات الرياضية المسؤولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها في كل البلاد. وبالتالي من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع (في مجال تفشي كورونا)، ولن تتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد".

المصدر: "twitter/ZSCOfficial"