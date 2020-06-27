رونالدو يبدأ عطلة نهاية الأسبوع بـ"ستايل" جديد (صورة)

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، صورة يظهر فيها بـ"ستايل" جديد.

وظهر رونالدو في الصورة، مرتديا سروالا قصيرا، وقميصا صيفيا بألوان زاهية، ونظارات.

وأرفق أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الصورة بتعليق: "بدء عطلة نهاية الأسبوع بأسلوب جديد ومظهر جديد".

وشارك "الدون" الصورة مع متابعيه، بعد ساعات قليلة من قيادته فريقه يوفنتوس للفوز على ليتشي (4-0)، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإيطالي، بتسجيله هدف وصناعته هدفين آخرين.

المصدر: RT