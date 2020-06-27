مرتضى منصور يدعو لاجتماع طارئ لمناقشة موضوع "يمس كرامة الزمالك"

دعا رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، إلى عقد إجتماع طارئ لمجلس الإدارة، غدا الأحد، الساعة 12 ظهرا، لاتخاذ قرارات مهمة.

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وذكر الموقع الرسمي للنادي في بيان، أنه سيتم خلال الاجتماع الحصول على رأي المجلس في موضوع هام وخطير يمس كرامة نادي الزمالك، وإصدار القرارت المناسبة "ردا على مهزلة غير مسبوقة".

وكان محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام، أصدرا بيانا جماعيا للاعبي نادي الزمالك، بصفتهما قائدي الفريق، للإعلان عن رفض اللاعبين استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي، خوفا على أرواحهم وأرواح أسرهم، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، وتزايد أعداد المصابين.

المصدر: "el-zamalek.com"