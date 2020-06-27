إصابة العداء الكيني كامورور بكسر في الساق بعد حادث سير

أصيب العداء الكيني، جيفري كامورور، حامل الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون، بكسر في الساق بعد أن صدمته دراجة نارية أثناء التدريبات الخميس الماضي.

وقال كامورور (27 عاما)، اليوم السبت، لصحيفة "ديلي نيشن" المحلية، إنه أصيب بجروح في الساق والرأس خلال الحادث.

وأضاف العداء الفائز بماراثون نيويورك في العام الماضي للصحيفة: " كنت على بعد كيلومتر واحد من منزلي خلال تدريباتي الصباحية عندما صدمتني دراجة نارية مسرعة من الخلف، وسقطت أرضا وأصيبت ساقي".

وأكمل: "أصبت بجروح أيضا في الرأس، وساعدني (سائق الدرجة النارية) على النهوض ونقلني للمستشفى".

وقال الطبيب الذي تولى علاج العداء المصاب للصحيفة، إنه أصيب بكسر في الساق اليمنى، إلى جانب بعض الكدمات في الرأس، لكن حالته جيدة جدا بعد خضوعه لعملية جراحية.

المصدر: رويترز