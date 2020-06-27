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اتحاد الكرة المصري: اكتشاف 13 إصابة بكورونا في الدوري

الرياضة

اتحاد الكرة المصري: اكتشاف 13 إصابة بكورونا في الدوري
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أعلن رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد سلطان، اليوم السبت، أن مسحات كورونا أظهرت 13 حالة مصابة بفيروس كورونا في الدوري المصري حتى الآن.

وقال سلطان خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد: "مصابو كورونا في الدوري حالتهم مستقرة وأعراضهم بسيطة، ونحرص على متابعتهم بشكل مستمر".

وأكمل: "نواصل إجراء المسحات خلال الأيام الثلاثة المقبلة للأندية، وننتظر تحديد الزمالك والإسماعيلي موعدا لإجراء المسحات الخاصة بلاعبيهما".

وتابع: "لا يوجد مانع من اعتماد نتيجة مسحات للاعبي الدوري مع شركة غير تلك المتفق معها من جانب اتحاد الكرة".

المصدر: RT

ناصر حاتم

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