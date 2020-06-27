غيابات بارزة عن قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيغو
أعلن المدير الفني لنادي برشلونة، كيكي سيتين، عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيغو، اليوم السبت، لحساب الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وشهدت القائمة غياب سيرجي روبيرتو، وفرينكي دي يونغ، وعثمان ديمبيلي للإصابة، وسيرخيو بوسكيتس للإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء.
في المقابل، استدعى سيتين ثمانية شبان لتعويض الغيابات وهم، إنياكي بينيا، وخورخي كوينكا، وداني مورير، ورونالد أراخو، وريكي بويغ، وأليكس كويادو، ورامون مونتشو، وأنسو فاتي.
وفيما يلي القائمة الكاملة لنادي برشلونة لمواجهة سيلتا فييغو:
في حراسة المرمى: تير شتيغن، نيتو، إنياكي بينيا
في خط الدفاع: بيكيه، لينغليه، أومتيتي، جوردي ألبا، جونيور فيربو، سيميدو، أراخو
في خط الوسط: راكيتيتش، فيدال، آرثر، بويغ، كوينكا، مورير، كويادو.
في خط الهجوم: لويس سواريز، ميسي، غريزمان، برايثوايت، فاتي.
The #CeltaBarça Squad— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2020
1 Ter Stegen
2 N. Semedo
3 Piqué
4 I. Rakitic
8 Arthur
9 Suárez
10 Messi
13 Neto
15 Lenglet
17 Griezmann
18 Jordi Alba
19 Braithwaite
22 Vidal
23 Umtiti
24 Junior
26 Iñaki Peña
28 Riqui Puig
30 Collado
31 Ansu Fati
33 R. Araujo
35 Morer
42 Monchu
43 Cuenca
يشار إلى أن برشلونة، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وهو نفس رصيد المتصدر ريال مدريد، لكن الأخير لديه الأفضلية بحكم تفوقه على الفريق الكتالوني في المواجهات المباشرة.
المصدر: RT