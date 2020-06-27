غيابات بارزة عن قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيغو

أعلن المدير الفني لنادي برشلونة، كيكي سيتين، عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيغو، اليوم السبت، لحساب الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت القائمة غياب سيرجي روبيرتو، وفرينكي دي يونغ، وعثمان ديمبيلي للإصابة، وسيرخيو بوسكيتس للإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء.

في المقابل، استدعى سيتين ثمانية شبان لتعويض الغيابات وهم، إنياكي بينيا، وخورخي كوينكا، وداني مورير، ورونالد أراخو، وريكي بويغ، وأليكس كويادو، ورامون مونتشو، وأنسو فاتي.

وفيما يلي القائمة الكاملة لنادي برشلونة لمواجهة سيلتا فييغو:

في حراسة المرمى: تير شتيغن، نيتو، إنياكي بينيا

في خط الدفاع: بيكيه، لينغليه، أومتيتي، جوردي ألبا، جونيور فيربو، سيميدو، أراخو

في خط الوسط: راكيتيتش، فيدال، آرثر، بويغ، كوينكا، مورير، كويادو.

في خط الهجوم: لويس سواريز، ميسي، غريزمان، برايثوايت، فاتي.

The #CeltaBarça Squad



1 Ter Stegen

2 N. Semedo

3 Piqué

4 I. Rakitic

8 Arthur

9 Suárez

10 Messi

13 Neto

15 Lenglet

17 Griezmann

18 Jordi Alba

19 Braithwaite

22 Vidal

23 Umtiti

24 Junior

26 Iñaki Peña

28 Riqui Puig

30 Collado

31 Ansu Fati

33 R. Araujo

35 Morer

42 Monchu

43 Cuenca — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2020

يشار إلى أن برشلونة، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وهو نفس رصيد المتصدر ريال مدريد، لكن الأخير لديه الأفضلية بحكم تفوقه على الفريق الكتالوني في المواجهات المباشرة.

المصدر: RT