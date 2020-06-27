بالصور.."عبارات الموت" بانتظار دجوكوفيتش المصاب بكورونا في كرواتيا

اجتاحت مشاعر الغضب تجاه نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين والجماهير عقب تنظيم اللاعب لبطولة أدريا الاستعراضية الخيرية في زادار الكرواتية.

ووفقا لصحفية "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد انتشرت عبارات على عدة مبان في المدينة، تمنت الموت لدجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، منها: "نتمنى موتك بفيروس كورونا"، "الموت لدجوكوفيتش.. مع تحيات سبليت".

وسبليت هي مسقط رأس مدرب دجوكوفيتش، الكرواتي، غوران إيفانسيفيتش، الفائز سابقا ببطولة ويمبلدون الإنجليزية، والمدرب الحالي للصربي دجوكوفيتش، الذي أعلن أيضا إصابته بالفيروس، مساء الجمعة.

"To die from it is our wish,greetings from Split-Djokoviću die



A morbid message to Novak Djokovic in Croatia,after he decided not to sit at home but to help lower-ranked tennis players from Croatia by organizing a tournament.Nazism is flourishing in Croatia@atptour@DjokerNolepic.twitter.com/AjkkQ46BAZ — Sapientia grano (@GranoSapientia) June 25, 2020

"To die from it, that is our wish. Greetings from Split. May he die. Djokovic, die". A morbid message in Split, #Croatia about @DjokerNole. Offensive messages about Serbs, such as this one, are common in this EU country. Ofc, don't let this spoil your holiday #BlackLivesMatterpic.twitter.com/A7NnQSwREb — JovanaMilovanovic (@JoMilovanovic) June 25, 2020

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وجاء إعلان إيفانسيفيتش عن إصابته بكورونا بعد أيام قليلة من إعلان دجوكوفيتش عن إصابته بالفيروس.

وبدأت الشرطة المحلية في المدينة التحقيق حول الأمر، لكنها لم تكتشف حتى الآن الجهة التي قامت بنشر هذه اللافتات على المباني.

وكانت الحكومة الكرواتية قد فرضت قيودا صارمة على القادمين من دول البلقان المجاورة، جراء ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، بعد تنظيم دجوكوفيتش لبطولته الخيرية.

وسبق أن أصيب أيضا الكرواتي بورنا تشوريتش، والبلغاري غريغور ديميتروف، والصربي فيكتور ترويتسكي، بفيروس كورونا، بعد مشاركتهم مؤخرا في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية، التي أشرف دجوكوفيتش على تنظيمها.

المصدر: "وكالات"