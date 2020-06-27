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بالصور.."عبارات الموت" بانتظار دجوكوفيتش المصاب بكورونا في كرواتيا

الرياضة

بالصور..
Reuters MARKO DJURICA
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اجتاحت مشاعر الغضب تجاه نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين والجماهير عقب تنظيم اللاعب لبطولة أدريا الاستعراضية الخيرية في زادار الكرواتية.

ووفقا لصحفية "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد انتشرت عبارات على عدة مبان في المدينة، تمنت الموت لدجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، منها: "نتمنى موتك بفيروس كورونا"، "الموت لدجوكوفيتش.. مع تحيات سبليت".
وسبليت هي مسقط رأس مدرب دجوكوفيتش، الكرواتي، غوران إيفانسيفيتش، الفائز سابقا ببطولة ويمبلدون الإنجليزية، والمدرب الحالي للصربي دجوكوفيتش، الذي أعلن أيضا إصابته بالفيروس، مساء الجمعة.

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وجاء إعلان إيفانسيفيتش عن إصابته بكورونا بعد أيام قليلة من إعلان دجوكوفيتش عن إصابته بالفيروس. 

وبدأت الشرطة المحلية في المدينة التحقيق حول الأمر، لكنها لم تكتشف حتى الآن الجهة التي قامت بنشر هذه اللافتات على المباني.

وكانت الحكومة الكرواتية قد فرضت قيودا صارمة على القادمين من دول البلقان المجاورة، جراء ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، بعد تنظيم دجوكوفيتش لبطولته الخيرية.

وسبق أن أصيب أيضا الكرواتي بورنا تشوريتش، والبلغاري غريغور ديميتروف، والصربي فيكتور ترويتسكي، بفيروس كورونا، بعد مشاركتهم مؤخرا في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية، التي أشرف دجوكوفيتش على تنظيمها.

المصدر: "وكالات"

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