قدم نجم يوفنتوس اليسرى تمنحه رقمين مميزين

كان الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، نجم مواجهة فريقه بتحقيقه هدف التقدم أمام ليتشي 4-0، الجمعة، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الأسبوع 28 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن ديبالا بتسجيله هدفه في شباك ليتشي، وصل إلى الهدف رقم 50 في ملعبه بالدوري الإيطالي.

وجاء هدف ديبالا، في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، من تسديدة رائعة بعد تلقيه تمريرة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

50 - Paulo Dybala has scored his 50th goal at home in Serie A. Joya.#JuveLeccepic.twitter.com/8Zs9PVl4FQ — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 26, 2020

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فيما أوضحت شبكة "سكواكا"، أن ديبالا تمكن من تسجيل 82 هدفا بالدوري الإيطالي بقميص كل من باليرمو ويوفنتوس، من بينها 74 هدفا بقدمة اليسرى، بنسبة 90,2%.

وسجل ديبالا لفريق "السيدة العجوز" هذا الموسم في "الكالتشيو" 9 أهداف حتى الآن.

وحقق يوفنتوس انتصاره الخامس على التوالي ورفع رصيده إلى 69 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، لاتسيو، الذي يستضيف فيورنتينا، السبت.

المصدر: "وكالات"