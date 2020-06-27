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إصابة مدرب الأرجنتين السابق بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة مدرب الأرجنتين السابق بفيروس كورونا
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أكدت الاختبارات الطبية إصابة كارلوس بيلاردو بفيروس كورونا، المدرب الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم 1986 لكرة القدم.

وقال مصدر مقرب من عائلته لوكالة "رويترز" الجمعة أن بيلاردو خضع لاختبارات طبية وجاءت النتائج إيجابية، رغم أن أعراض المرض لم تظهر عليه.

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وغرد ناديه السابق "إستوديانتس" في حسابه على تويتر لدعم بيلاردو، لاعبه ومديره السابق البالغ 82 عاما، والذي يعيش في دار رعاية في بوينس آيرس منذ 2018.

وقام بيلاردو بتدريب منتخب التانغو بقيادة دييغو مارادونا في كأس العالم بالمكسيك عام 1986 ووصل معها إلى النهائي بعد ذلك بأربع سنوات ، كما فاز بثلاثة ألقاب لكوبا ليبرتادوريس كلاعب مع إستوديانتس بين عامي 1968 و 1970.

المصدر: "رويترز"

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