رونالدينيو في طريقه للانضمام لفريق مارادونا

يدرس نجم برشلونة السابق، البرازيلي رونالدينيو، التراجع عن الاعتزال، للعب تحت قيادة الأسطورة دييغو مارادونا، الذي يشرف حاليا على تدريب نادي جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن صحيفة "إل ديا" الأرجنتينية، أن مارادونا حريص على ضم رونالدينيو إلى فريقه، وأبلغه البرازيلي بأنه منفتح على هذه الخطوة.

ولم يلعب رونالدينيو، البالغ من العمر 40 عاما، بشكل احترافي منذ عام 2015 عندما كان في نادي فلومينينسي البرازيلي، ولكن "ماركا"، أوضحت أن النجم البرازيلي السابق، يسعى للعودة للملاعب من جديد، لتجاوز التجربة الأليمة التي مر بها مؤخرا بعد اعتقاله من قبل سلطات باراغواي بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة.

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له، وهي كأس العالم، كوبا أمريكا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.

يذكر أن فريق جيمناسيا لابلاتا، وهو فريق متواضع في الأرجنتين، ضمن البقاء في الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد إنهاء المسابقات المحلية في البلاد مبكرا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات