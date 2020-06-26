إشبيلية يفلت من الهزيمة أمام ضيفه بلد الوليد.. فيديو

واصل فريق إشبيلية مسلسل نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل في عقر داره أمام بلد الوليد (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، في افتتاح الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى فريق بلد الوليد الشوط الأول لصالحه بهدف سجله مدافعه كيكو أوليفاس في الدقيقة 25.

ومن ثم أنقذ المهاجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس أصحاب الأرض من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل لهم في الدقيقة 83 من ضربة جزاء، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

إقرأ المزيد

وتعادل إشبيلية للمرة الرابعة على التوالي، ورفع رصيده إلى 54 نقطة، وبقي في المرتبة الرابعة على سلم ترتيب الليغا.

بينما تعادل بلد الوليد للمرة الثانية توليا، ورفع رصيده إلى 35 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT