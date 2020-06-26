الدوري الروسي.. زينيت بطرسبورغ يهزم ضيفه كريليا سوفيتوف (فيديو)

عمق زينيت بطرسبورغ جراح ضيفه كريليا سوفيتوف متذيل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.

وأحرز المهاجم أرتيوم دزيوبا ثناية فريق العاصمة الشمالية من ركلتي جزاء في الدقيقتين (64 و70)، بينما سجل اللاعب مكسيم غلوشينكوف هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده بعد هذا الفوز إلى 56 نقطة، مبتعدا في الصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه وصيفه لوكوموتيف موسكو، الذي سيحل ضيفا على روبين قازان، يوم السبت.

في المقابل تجمد رصيد كريليا سوفيتوف عند 22 نقطة، ويقبع في المركز السادس عشر الأخير.

المصدر: RT