حارس مرمى مصري مشهور يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشر محمد عواد "تغريدة" عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قال فيها: "تحاليل كورونا إيجابي... دعواتكم".

تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم 🙏 — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) June 26, 2020

وتجري الأندية خلال الفترة الحالية مسحات طبية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وذلك بناء على تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يعود النشاط الرياضي في مصر بداية من 25 يوليو المقبل، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا.

المصدر: وكالات