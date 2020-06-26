مدرب دجوكوفيتش يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن نجم كرة المضرب الكرواتي غوران إيفانسيفيتش الفائز سابقا ببطولة ويمبلدون الإنجليزية، والمدرب الحالي للصربي نوفاك دجوكوفيتش، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة.

ويأتي إعلان إيفانسيفيتش عن إصابته بكورونا بعد أيام قليلة من إعلان دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا عن إصابته بالفيروس.

وقال إيفانيسيفيتش البالغ 48 عاما عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام": "للأسف... لقد اكتشفت للتو بأني مصاب بفيروس كورونا، أنا في حالة جيدة ولا أشعر بأي أعراض"، مناشدا جميع الذين خالطوه بأن ينتبهوا على صحتهم وعلى صحة ذويهم.

وأضاف المتوج بلقب ويمبلدون عام 2001: "سأستمر في حجر نفسي" مشيرا إلى أنه خضع لفحصين سلبيين في آخر 10 أيام قبل أن تأتي نتيجة الفحص الثالث إيجابية.

Novak Djokovic’s coach Goran Ivanisevic tests positive for coronavirus https://t.co/DUpkgH3cTz — The Guardian (@guardian) June 26, 2020

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وكان إيفانيسيفيتش مديرا لجولة "أدريا" الكرواتية في كرة المضرب التي نظمها دجوكوفيتش في دول البلقان، وقد جاءت نتيجة الفحوصات التي خضع لها ثلاثة لاعبين آخرين شاركوا فيها وهم البلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش والصربي فيكتور توريتسكي، إيجابية أيضا.

المصدر: أ ف ب