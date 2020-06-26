إصابة البطل العالمي السابق في الملاكمة دوران بكورونا

أعلن روبن دوران، نجل الملاكم البنمي المعتزل، روبرتو دوران، أن الفحوص أثبتت إصابة والده، بطل العالم الأسبق بكورونا، بعد إدخاله مستشفى عقب معاناته من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

وقال روبن دوران، عبر حسابه في "إنستغرام"، اليوم الجمعة: "نتائج فحص والدي وصلت للتو وأكدت أنه مصاب بفيروس كوفيد-19".

وأضاف الابن: "حتى الآن لا تظهر عليه الأعراض فيما عدا أعراض البرد الخفيف. وهو ليس في العناية المركزة ولا على جهاز التنفس الإصطناعي. لا يزال تحت المراقبة".

وكان دوران (69 عاما)، اعتزل الملاكمة في 2001، ويعتبر واحدا من أفضل من نافسوا في وزن الخفيف طوال تاريخ الرياضة، بعد أن مارس الملاكمة على مدار خمسة عقود، وفاز بأربعة ألقاب عالمية في أربعة أوزان مختلفة.

وحقق دوران، الذي اشتهر بلكماته القوية، 103 انتصارات، من بينها 70 فوزا بالضربة القاضية، إلى جانب 16 هزيمة، وفاز بأول لقب له في العام 1972.

وفي بلاده بنما، يعتبر دوران الذي ترعرع في أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة، بطلا قوميا.

المصدر: رويترز