كل ما تريد معرفته عن بطولة المنتخبات العربية في قطر عام 2021

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن تنظيم بطولة للمنتخبات العربية في الدوحة أواخر العام المقبل، لتكون محطة هامة على طريق الاستعداد لمونديال "قطر 2022".

وذكر الاتحاد القطري في بيان، أنه خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، أمس الخميس، عرض الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس بطولة كأس العالم "قطر 2022"، مقترح البطولة على مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، الذي وافق على تنظيم البطولة المقترحة.

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم و ⁦@roadto2022news⁩ و ⁦@fifacom_ar⁩ عن استضافة قطر للبطولة العربية للمنتخبات في العام القادم والتي اقرها مجلس الفيفا في اجتماعه هذا اليوم . نتطلع إلى استقبال اللاعبين المشجعين من المنتخبات العربية المشاركة على استادات بطولة ⁧#قطر2022⁩. — الاتحاد القطري لكرة القدم من 🏠 (@QFA) June 25, 2020

وتشهد البطولة تنافس منتخبات كرة القدم للرجال من 22 دولة عربية من قارتي إفريقيا وآسيا، وتقام منافسات البطولة في مواعيد لا تتعارض مع روزنامة الاتحاد الدولي للمباريات الدولية، وستتيح الفرصة أمام المنظمين للاستفادة من المرافق والعمليات المخصصة لمنافسات مونديال "قطر 2022".

وستقام منافسات البطولة العربية، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021، أي ضمن نفس الفترة التي ستجرى فيها مباريات مونديال قطر عام 2022.

وستستضيف الملاعب المخصصة لمنافسات بطولة كأس العالم "قطر 2022، مباريات البطولة العربية.

وإلى جانب الاستفادة من استادات وملاعب التدريب الخاصة بمونديال قطر 2022، تعد البطولة العربية الجديدة فرصة هامة للمشجعين واللاعبين ومسؤولي المنتخبات المشاركة لاستخدام مرافق الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال، بما في ذلك مرافق النقل والإقامة.

ومن المقرر الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وجدول المنافسات.

المصدرر: اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث