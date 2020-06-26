شاهد.. ردة فعل مؤثرة لكلوب بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

لم يتمالك الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، نفسه وأذرف الدموع، عقب تتويج فريقه رسميا، بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020، قبل 7 مراحل على انتهاء المسابقة.

وأدلى كلوب بتصريحات تلفزيونية، أمس الخميس، بعد تأكيد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، حيث قال: "ليس لدي كلمات للتعبير عن ما أشعر به، أن تصبح بطلا مع هذا النادي أمر لا يصدق".

وأضاف: "التتويج بلقب البريميرليغ أكثر مما حلمت به مع ليفربول.. ليس لدي كلمات"، ثم توقف كلوب عن الحديث وظل يبكي من فرحة التتويج باللقب، قبل أن يكمل، موجها حديثه لجماهير ليفربول، قائلا: "أعدكم هذا اللقب ليس الأخير ولن ننتظر 30 عاما أخرى حتى نحقق اللقب رقم 20، ربما نفوز به الموسم المقبل أو بعد المقبل"، في إشارة إلى انتظار جماهير ليفربول 30 عاما ليتوج "الريدز" بلقبه رقم 19 في مسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما فاز باللقب رقم 18 في العام 1990.

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Jurgen Klopp joins Sky Sports live after Liverpool were crowned Premier League champions! 🔴🔥



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وحقق ليفربول اللقب هذا الموسم، بعد مشوار مثالي في "البريميرليغ"، لم يتعرض فيه "الليفر" للخسارة إلا في مباراة واحدة فقط كانت أمام واتفورد.

المصدر: وكالات