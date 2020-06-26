استدعاء نجل أسطورة الجزائر رابح ماجر لتمثيل منتخب قطر

استدعى الاتحاد القطري لكرة القدم، أمس الخميس، 32 لاعبا، لخوض معسكر إعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا تحت 19 عاما.

وتضمنت قائمة المدعوين اسم لطفي ماجر، نجل أسطورة الكرة الجزائرية ومدرب الخضر السابق، رابح ماجر.

استعداداً لنهائيات #كأس_آسيا 🏆

استدعاء 32 لاعباً ضمن قائمة منتخب الشباب تحت 19 عاماً لمعسكر الإعداد الذي يبدأ من ٢٥ يونيو حتى ٢٧ يوليو #AFCU19pic.twitter.com/izKN5OVl25 — الاتحاد القطري لكرة القدم من 🏠 (@QFA) June 25, 2020

وجاء استدعاء ابن ماجر لتمثيل العنابي القطري، بعد تألقه مع فريق الدحيل القطري.

ويعد لطفي ماجر، البالغ 18 عاما، واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري القطري، وسبق له اللعب في الفئات الصغرى لفريق أتلتيك بارادو الجزائري قبل انتقاله إلى قطر.

وذكرت تقارير إعلامية جزائرية، أن لطفي ماجر هو من اختار تمثيل ألوان قطر دون تدخل من والده في الأمر، وذلك بحكم أنه يعيش ويدرس في قطر بشكل دائم ولا يفكر في الانتقال للعيش في الجزائر مستقبلا.

ويعد رابح ماجر، أحد أساطير كرة القدم الجزائرية، وكانت أفضل فتراته في الملاعب مع فريق بورتو البرتغالي في ثمانينات القرن الماضي، وصنف خامس أفضل لاعب إفريقي في القرن الـ20.

المصدر: وكالات





