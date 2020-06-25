الفيفا يخصص 1.5 مليار دولار للاتحادات الأعضاء لمواجهة كورونا

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خطة مساعدة، سيتم بموجبها تخصيص نحو 1.5 مليار دولار للاتحادات الأعضاء للقضاء على العواقب الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا،

وأفاد الموقع الرسمي للفيفا بأنه تم تطوير الخطة من قبل إدارة الـ"فيفا" بالتعاون الوثيق مع ممثلي الاتحادات، وتمت الموافقة على الخطة بالإجماع.

وسيتم تقديم الدعم المالي من خلال نظام المنح والقروض، في المرحلة الثالثة من الخطة، التي تمت الموافقة عليها اليوم الخميس.

وستتاح منحة عالمية مشتركة بقيمة مليون دولار لجميع الاتحادات الوطنية المنتمية للفيفا، وسيتم تخصيص منحة إضافية بقيمة 500 ألف دولار خصيصا لكرة القدم النسائية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتلقى كل اتحاد منحة قدرها 2 مليون دولار.

وسيتمكن أعضاء اتحاد الفيفا من التقدم بطلب للحصول على قروض بدون فائدة تصل إلى 35 بالمئة من إيراداتها السنوية التي تم التحقق منها. الحد الأدنى لمبلغ القرض هو 500 ألف دولار، والحد الأقصى 5 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن كل اتحاد من الحصول على قرض يصل إلى 4 ملايين دولار.

المصدر: "سبوتنيك"