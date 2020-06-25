جيرمي ماتيو يعلن اعتزاله لكرة القدم بشكل مفاجئ

أعلن المدافع الفرنسي جيريمي ماتيو، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم، وذلك نتيجة إصابته في الركبة تعرض لها خلال التدريبات مع فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وتوجه ماتيو إلى زملائه في سبورتينغ بمقطع فيديو نشره النادي، قائلا: "من الصعب القول وداعا بهذه الطريقة. كنت أتمنى أن ألعب مرة أخيرة على أرضنا، لكن الحياة تستمر".

وتابع: "كان من دواعي سروري ارتداء هذا القميص، ومن دواعي سروري أن ألعب معكم والاستمتاع بكل لحظة".

وأشار سبورتينغ إلى أن ماتيو: "كان يخطط للاعتزال في نهاية هذا الموسم، لكن لسوء الحظ، أجبرته الإصابة على تقريب الموعد".

وكشف سبورتينغ أن المدافع، البالغ من العمر 36 عاما، تعرض أمس الأربعاء "لالتواء قاس في ركبته اليسري"، وهو ما دفعه لانهاء مسيرة كروية بدأت في فرنسا مع سوشو في الفترة (2002-2005)، وتولوز (2005-2009)، قبل الانتقال إلى إسبانيا للدفاع عن ألوان فالنسيا (2009-2014)، ومن ثم برشلونة (2014-2017).

وتوج جيرمي ماتيو مع برشلونة بلقب الدوري مرتين والكأس ثلاث مرات والكأس السوبر مرة واحدة، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، وجميعها عام 2015، قبل الرحيل في صيف 2017 إلى لشبونة للدفاع عن ألوان سبورتينغ، الذي أحرز معه لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر مرتين.

واستؤنف الدوري البرتغالي في أوائل يونيو الجاري بعد تعليقها نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن ينتهي في أوائل أغسطس المقبل.

ويحتل سبورتينغ المركز الثالث في الدوري، برصيد 49 نقطة، وبفارق كبير جدا خلف بورتو المتصدر برصيد 67 نقطة، وبنفيكا صاحب المركز الثاني برصيد 64، بعد 28 جولة.

المصدر: وكالات