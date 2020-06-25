كارتر يعلن اعتزاله بعد 22 موسما في دوري السلة الأمريكي

أعلن فينس كارتر لاعب أتلانتا هوكس اعتزاله اليوم الخميس بعد 22 موسما في دوري السلة الأمريكي للمحترفين "NBA"، وهو رقم قياسي صنع خلالها اسمه برمياته الساحقة المميزة.

وقال كارتر (43 عاما): "أسدل الستار رسميا على مسيرتي في كرة السلة للمحترفين".

وكشف كارتر، أفضل المتخصصين في الرميات الساحقة على مر العصور، سابقا بأن موسم (2019-2020) سيكون الأخير في مسيرته لكنه، لم يكشف عن وجهته منذ تعليق المنافسات في منتصف مارس الماضي نتيجة تفشي وباء "كوفيد-19".

وكارتر أول لاعب في دوري السلة الأمريكي للمحترفين يظهر في أربعة عقود مختلفة ووقع عقدا لمدة عام واحد مع هوكس في أغسطس الماضي.

ولم يتأهل هوكس للأدوار الإقصائية عند استئناف عجلة البطولة دورانها في أواخر يوليو في ديزني وورلد بولاية فلوريدا.

ولعب كارتر لثمانية أندية خلال مسيرته، وهي: نيوجيرزي وأورلاندو وفينكس ودالاس وممفيس وسكرامنتو وأتلانتا، إضافة إلى فترته مع تورونتو رابتورز التي يتذكرها عشاق اللعبة جيدا، حيث وضع المدينة الكندية على خريطة كرة السلة وحصل على لقب "إير كندا" بسبب صولاته وجولاته حول السلة.

وبعد انتهاء أول مواسمه في تورونتو تم اختياره كأفضل لاعب صاعد في عام 1999. وشارك بعدها في مباراة كل النجوم في كل المواسم الثمانية التالية.

وفي موسمه الثاني فاز كارتر بمسابقة الرميات الساحقة خلال أسبوع كل النجوم.

ويحتل كارتر المركز 22 في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للنقاط على مر العصور في دوري السلة الأمريكي للمحترفين حيث يبلغ متوسطه (16.7) نقطة، والاستحواذ على (4.3) كرة مرتدة وتقديم (3.1) تمريرة حاسمة لزملائه في المباراة الواحدة خلال مسيرته.

كما ساعد المنتخب الأمريكي على الفوز بذهبية أولمبياد سيدني 2000.

المصدر: رويترز