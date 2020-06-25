أستراليا ونيوزيلندا تستضيفان مونديال السيدات 2023

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس أستراليا ونيوزيلندا حق استضافة كأس العالم للسيدات 2023 بعد تصويت لمجلس الاتحاد.

وتفوق العرض المشترك على عرض كولومبيا لاستضافة البطولة التي تم توسيعها لتشمل 32 فريقا.

وكانت اليابان سحبت عرضها لاستضافة البطولة وقررت مساندة عرض أستراليا ونيوزيلندا.

وصنف الاتحاد الدولي لكرة القدم، في وقت سابق من هذا الشهر، عرض أستراليا ونيوزيلندا المشترك على أنه الأفضل لاستضافة البطولة وجاءت اليابان في المركز الثاني.

وعبر الفيفا عن ثقته في قدرة أستراليا ونيوزيلندا على تنظيم بطولة ناجحة تجاريا.

وحطمت بطولة 2019 في فرنسا الأرقام القياسية في المشاهدة الجماهيرية عبر شاشات التلفزيون وتعتبر النسخة الأبرز حتى الآن.

وقاد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، شخصيا حملة لزيادة عدد الفرق المنافسة في كأس العالم للسيدات إلى 32 من 24 اعتبارا من نسخة 2023.

كما أبدى إنفانتينو مساندته للعرض المشترك خلال اجتماع مجلس الفيفا.

المصدر: رويترز