المصرية رنيم الوليلي تفاجئ مشجعيها بقرار مصيري

أعلنت المصرية رنيم الوليلي بطلة العالم السابقة للإسكواش والمصنفة أولى عالميا حاليا، بشكل مفاجئ اعتزالها اللعبة، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب والبطولات على مدار نحو 25 عاما.

وكتبت الوليلي (31 عاما) عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن الوقت قد حان لبدء صفحة جديدة، بعد 25 عاما مع لعبة الإسكواش.

ووجهت الوليلي رسالة شكر للمشجعين في جميع أنحاء العالم على كل الحب والتقدير.

وفيما يلي نص رسالة النجمة المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك":

ودخلت الوليلي التاريخ عام 2015 عندما أصبحت أول امرأة عربية تعتلي صدارة التصنيف العالمي في أي رياضة، حين أزاحت الماليزية نيكول دافيد عن عرش سيطرت عليه طيلة تسع سنوات، وأمضت المصرية مجموع 23 شهرا في الصدارة بما فيها الأشهر الـ19 الأخيرة.

وبدأت الوليلي بممارسة اللعبة وهي في عمر الست سنوات، واستهلت مسيرتها الدولية بالفوز بلقب بطولة العالم للناشئين عامي 2005 و2007، التي توجتها بالفوز بلقب بطولة العالم للسيدات 2017 على حساب زميلتها ومواطنتها نور الشربيني بعد أن حلت وصيفة أمام الأخيرة عام 2016 وأمام دافيد عام 2014.

وفي عام 2019 دخلت الوليلي مع زوجها موسوعة جينيس للأرقام القياسية عندما حقق بطولة العالم للرجال ليصبحا أول زوجين في تاريخ أي رياضة يحققان لقب بطولة العالم.

ولا تقتصر نجاحات الوليلي على الألقاب الفردية فقط، إذ توّجت مع منتخب سيدات مصر بلقب بطولة العالم 4 مرات في أعوام: 2008 و2012 و2016 وأخيرا 2018.

وفازت الوليلي خلال مسيرتها بأكثر من 24 بطولة ودورة دولية، توجتها بفوزها بلقب بطولة العالم للأسكواش للسيدات عام 2017.

وأفاد موقع الاتحاد الدولي للأسكواش، أنه اعتزال رنيم الوليلي يعني أن المصنفة ثانية حالياً، المصرية نوران جوهر ستحل محلها في صدارة التصنيف العالمي للعبة، في الأول من يوليو المقبل.

المصدر: "as.com"