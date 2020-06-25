زيدان يواصل دعم الجزائر لمكافحة كورونا (صور)

أعلنت إدارة المستشفى الجامعي "نذير محمد" في ولاية "تيزي وزو" الجزائرية، أن جمعية زين الدين زيدان الخيرية، تبرعت للمستشفى بجهازين للتنفس الاصطناعي.

وقالت إدارة المستشفى، أمس الأربعاء، في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن مؤسسة زيدان الخيرية تبرعت بجهازي إنعاش سيتم تخصيصهما لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وأعربت إدارة المستشفى عن شكرها وامتنانها لمؤسسة زيدان الخيرية، لمساهمتها في الاستفادة من عتاد طبي مهم، في هذه الأزمة الصحية التي تضرب الجزائر.

وتعود أصول النجم الفرنسي السابق والمدرب الحالي لنادي ريال مدريد، زيدان إلى منطقة القبائل في شمال الجزائر، مسقط رأس والديه إسماعيل ومليكة، اللذين هاجرا إلى فرنسا عام 1953.

وكان "زيزو" حريصا منذ انتشار وباء كورونا على تقديم الدعم لمستشفيات الجزائر، حيث قام في وقت سابق بتقديم أجهزة إنعاش وأدوات طبية للمستشفيات في مدينة بجاية.

المصدر: وكالات