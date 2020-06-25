طرد نجم روما من البرتغال بسبب نشر صور غير لائقة مع صديقته

قررت إدارة نادي فيتوريا دي سيتوبال البرتغالي لكرة القدم طرد نجم فريق روما الإيطالي الشاب ميركو أنتونوتشي، بعد أشهر قليلة من انضمامه للفريق على سبيل الإعارة، بسبب سلوكه خارج الملعب.

وكشفت وسائل إعلام برتغالية أن إدارة النادي سيطرت عليها حالة من الاستياء تجاه سلوك اللاعب خارج الملعب، وخاصة بسبب المنشورات والصور التي يبثها اللاعب له مع صديقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كان لها الدور الكبير في تدهور صورته أمام إدارة النادي.

وقال خوليو فيلاسكيز، مدرب فريق فيتوريا دي سيتوبال، حول أسباب طرد ميركو أنتونوتشي: "يجب أن يكون اللاعب في فيتوريا دي سيتوبال، لاعبا 24 ساعة في اليوم، ويحترم النادي والجماهير لأنه يمثل النادي في كل شيء يقوم به".

وأضاف المدرب: "النادي والإدارة والجهاز الفني للفريق وجميع الموظفين، تأكدوا أن سلوك اللاعب الذي كان معنا على سبيل الإعارة لم يكن ما أردناه في فيتوريا سيتوبال".

ويعتبر ميركو أنتونوتشي، البالغ من العمر 21 عاما، أحد اللاعبين الموهوبين في إيطاليا، ويرتبط بعقد مع روما، ولكنه انضم في يناير الماضي إلى صفوف فريق فيتوريا دي سيتوبال، على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على المزيد من دقائق اللعب، واكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك بالمنافسين في الدوري البرتغالي.

المصدر: وكالات