تيم يعترف بالخطأ بإقامة دورة "أدريا" بعد إصابة لاعبين بفيروس كورونا

أقر النمساوي دومينيك تيم، المصنف ثالثا عالميا في كرة المضرب، اليوم الخميس، بعد مشاركته في جولة بلغراد من دورة "أدريا" الاستعراضية، أن إقامة البطولة كان خطأ.

وأصيب كل من الصربي نوفاك دجوكوفيتش (منظم البطولة) ومواطنه فيكتور ترويتسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش، بـ"كوفيد-19" على هامش البطولة المؤلفة من عدة جولات، وكان من المقرر أن تستمر من الـ13 من يونيو الحالي حتى الخامس من يوليو المقبل في دول البلقان: صربيا، وكرواتيا، والجبل الأسود، والبوسنة.

وكتب تيم في منشور عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام": "لقد صدمت عندما تلقيت الأنباء بشأن دورة أدريا... لقد وثقنا بالقوانين المتعلقة بفيروس كورونا التي وضعتها الحكومة الصربية، ولكننا تفاءلنا أكثر من اللازم".

وتابع: "سلوكنا كان خطأ، وتصرفنا بحماس كبير، أنا آسف بشدة".

إقرأ المزيد

وتابع النجم النمساوي البالغ 26 عاما مطمئنا عشاقه: "لقد خضعت لخمسة فحوصات خلال الأيام العشرة الأخيرة وجاءت نتائجها سلبية دائما (غير مصاب)، أتمنى لكل المصابين الشفاء العاجل".

وأتت الدورة التي أقيمت لدواع خيرية في ظل مواصلة تعليق نشاطات المحترفين والمحترفات في كرة المضرب (التنس)، والتي من المقرر أن تستأنف اعتبارا من أغسطس المقبل.

وكان ديميتروف أول من أعلن السبت عن إصابته بـ"كوفيد-19" جراء مشاركته في الدورات التي أقيمت في حضور المشجعين، ليلحق به الأحد تشوريتش وترويتسكي الذي تواجه مع ديوكوفيتش الأسبوع الماضي في بلغراد في الجولة الأولى من هذه الدورات.

وقد شوهد اللاعبون يأخذون الصور مع المشجعين حيث لم يكن هناك احترام لمبادئ التباعد الاجتماعي ولم يرتد العديد من الحاضرين الكمامات، كما خرج اللاعبون إلى المطاعم والحانات، ما أثار انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الموقع الرسمي لبطولة أدريا إلغاءها هذا الموسم بعد حالات الإصابة الكثيرة المعلنة حتى اللحظة.

المصدر: أ ف ب