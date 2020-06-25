مسؤول: صور اللاعبين في بطولة أدريا للتنس "مخيبة للآمال"

قال ريتشارد لويس، رئيس بطولة ويمبلدون المنتهية ولايته، إن صور اللاعبين وهم يتعانقون عند الشبكة خلال بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية للتنس "مخيبة للآمال".

Reuters

وأصيب بفيروس كورونا المصنف أولا على العالم، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي ينظم بطولة "أدريا"، وهي سلسلة من الدورات تحت إسم "جولة أدريا" والتي كان من المقرر أن تستمر من الـ13 من يونيو الحالي حتى الخامس من يوليو المقبل في دول البلقان: صربيا، وكرواتيا، والجبل الأسود، والبوسنة، ويعود ريعها للعديد من المؤسسات الخيرية الإقليمية.

كما أصيب بفيروس كورونا كل من الكرواتي بورنا تشوريتش، والبلغاري غريغور ديميتروف، والصربي فيكتور ترويتسكي، بعد المشاركة في بطولة أدريا التي اجتذبت جمهورا كبيرا، وجرى فيها الاستهتار بقواعد السلامة حيث تعانق اللاعبون بعد انتهاء المباريات والتقطوا الصور التذكارية بجانب الشبكة وهم متلاصقين، وهذه أحد أعراف عالم الكرة الصفراء، ولكن قبل تفشي كورونا.

وأعلن الموقع الرسمي لبطولة أدريا إلغاءها هذا الموسم بعد حالات الإصابة الكثيرة المعلنة حتى اللحظة.

After today's meeting of all members of the Organizing Committee of Adria Tour, it has been decided that the tournament could not be continued and, therefore, the matches in Banja Luka and Sarajevo will not be held.



Read more: https://t.co/AcBC6xSTBgpic.twitter.com/Sel3wBsYqJ — Adria Tour Official (@AdriaTennisTour) June 23, 2020

وقال لويس، الذي سيتخلى عن منصبه كرئيس تنفيذي لنادي عموم إنجلترا للتنس في يوليو المقبل، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام بريطانية إنه يتمنى أن يتعافى الجميع من المرض سريعا، على ألا يتكرر مثل هذا الخطأ مرة أخرى.

وأضاف المسؤول: "الصور كانت مخيبة للآمال، وأعتقد أن الأمر المهم بالنسبة للجميع هو أن يفهم جميع من لهم صلة بالأمر.. أن القواعد والإجراءات والتعليمات لم توضع عبثا. هذا درس في غاية الأهمية يجب تعلمه".

Globallookpress PPI

إقرأ المزيد

وأضاف لويس في حديثه: "أتمنى من وجهة نظر تنظيمية، وخلال بطولتي أمريكا وفرنسا المفتوحتين وفي البطولات الدولية الأخرى أيضا، أن يتم الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية والوقائية بصورة أكبر".

وختم لويس بالقول: "أتمنى بكل صدق عند استئناف بطولات التنس الدولية أن تكون الرياضة أكثر التزاما وانضباطا وأن تتبع البروتوكولات المفروضة في كل بطولة".

وتسببت الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد في توقف جميع البطولات الرسمية للمحترفين في مارس آذار الماضي كما ألغيت بطولة ويمبلدون بعد ذلك.

المصدر: رويترز