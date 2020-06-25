إصابة ثلاثة لاعبين في دوري السلة الأمريكي بكورونا

قالت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، اليوم الخميس، إن جاباري باركر، وأليكس لين، ثنائي سكرامنتو كينغز، ومالكولم بروجدون، لاعب إنديانا بيسرز، تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلن اللاعبون الثلاثة، أنه من المتوقع تعافيهم قبل استئناف الموسم الشهر المقبل.

وقال باركر في بيان نشره على موقع فريقه كينغز: "اكتشفت إصابتي بفيروس كورونا قبل عدة أيام، وبدأت على الفور العزل الذاتي في شيكاغو حيث أتواجد الآن.. أتابع عملية التعافي وأنا بحالة جيدة. أتطلع للانضمام إلى زملائي عند استئناف الموسم".

وكتب لين على حسابه في "إنستغرام"، أنه مصاب بالفيروس، فيما أكد بروجدون الأمر في بيان أصدره فريقه بيسرز في "تويتر".

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ويعاود الدوري الأمريكي لكرة السلة نشاطه، في الـ31 من يوليو المقبل، وذك بعد توقف المسابقة بشكل اضطراري منذ 11 مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات