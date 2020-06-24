شاهد.. الماتادور راموس يحتفل بهدف رائع على طريقة رونالدو

عزز قائد ريال مدريد وقلب دفاعه النابض سيرخيو راموس، رقمه القياسي كأفضل هداف بمركزه في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم بهدف رائع سجله في مرمى ضيفه ريال مايوركا (2-0) يوم الأربعاء.

وأحرز الماتادور هدف الأمان الثاني للفريق الملكي بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن الجولة 31 من الليغا.

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واحتفل راموس بهدفه رقم 69 في تاريخ الليغا، واحتفل على طريقة الهداف التاريخ لريال مدريد برصيد 451 هدفا زميله السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف الحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي.

وتصدر ريال مدريد قائمة الدوري برصيد 68 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة المواجهات المباشرة.

المصدر: وكالات