نادي لوكوموتيف موسكو بكامله يدخل في العزلة

قرر نادي لوكوموتيف موسكو لكرة القدم، خضوع كامل لاعبي النادي وأعضاء الجهاز التدريبي والطاقم الطبي وغيرهم للعزل الذاتي، في المقر التدريبي للنادي "باكوفكا" بمقاطعة موسكو.

وقال حارس مرمى لوكوموتيف موسكو وقائده ماريناتو غلييرمي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "نحن ننافس على المركز الأول في الدوري والتأهل لدوري أبطال أوروبا. وبالنظر إلى الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد، لا يمكننا تحمل المخاطر. لذلك، قررنا في الوقت الحالي الخضوع للعزل الذاتي في باكوفكا".

ودخل فريقا دينامو موسكو وروستوف، في وقت سابق، الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتم جراء ذلك تأجيل مباراة دينامو مع كراسنودار، بينما اضطر فريق روستوف لخوض مباراته أمام منافسه سوتشي، بعد الفشل في الوصول لاتفاق، بفريق من الشباب وبالتالي خسر بنتيجة قياسية (1-10).

ويحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثاني في الدوري الروسي الممتاز، برصيد 44 نقطة، متأخرا بفارق 9 نقاط عن المتصدر زينيت بطرسبورغ، بعد الجولة 23 للدوري.

المصدر: وكالات