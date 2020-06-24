أغوير يخضع لعملية جراحية قد تبعده عن مواجهة ريال مدريد

أعلن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء، أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيخضع لعملية جراحية في ركبته، في إسبانيا.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة تشيلسي غدا الخميس، في لندن: "سيخضع سيرخيو لجراحة غدا، في برشلونة مع الطبيب رامون كوجات، بعدها لا نعلم متى يمكنه العودة والانضمام لنا، بعد الجراحة سيخبرنا بمزيد من الدقة متى سيعود للملاعب".

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وسافر أغويرو هداف فريق مانشستر سيتي عبر العصور، إلى برشلونة أمس الثلاثاء، لعلاج ركبته.

ويأمل مانشستر سيتي في عودة اللاعب للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الذي من المتوقع استئنافه في أغسطس المقبل، في مدينة لشبونة البرتغالية، ومساعدته في بلوغ دور الثمانية، علما أن السيتي تغلب على ريال مدريد (2-1) في عقر داره، في لقاء الذهاب.

وتلقى النجم الأرجنتيني إصابة في الركبة، خلال مباراته أمام بيرنلي (5-0) يوم الاثنين الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض أغويرو لعرقلة من قبل المدافع بن ميي، في الوقت المحتسب بدلا للضائع من زمن الشوط الأول للمباراة، واحتسب الحكم، بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد "VAR"، ضربة جزاء سجل منها النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثالث للسيتي.

ولم يتمكن المهاجم الأرجنتيني من استكمال المباراة ليغادر الملعب ويدخل زميله البرازيلي غابرييل جيسوس بدلا منه، وهو المهاجم الوحيد الآخر في قائمة الفريق.

المصدر: وكالات