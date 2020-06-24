كلوب يكشف موقف صلاح من المشاركة في مباراة كريستال بالاس الليلة

أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول، جاهزية الدولي المصري محمد صلاح، للمشاركة في مباراة "الريدز" ضد كريستال بالاس االمقررة اليوم الأربعاء، لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن صلاح تدرب بشكل طبيعي، وأصبح جاهزا للقاء كريستال بالاس.

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ولم يشارك صلاح لعدم جاهزيته، في مباراة إيفرتون وليفربول الأخيرة في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، وظل حبيس مقاعد البدلاء طيلة أطوار تلك المواجهة، التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتاج ليفربول، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه، إلى 5 نقاط فقط (في ثماني جولات) لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاما.

المصدر: وكالات