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شاهد.. لاعبة تنس روسية تشارك في عرض قبل مباراة برشلونة وتتوقع هوية بطل الليغا

الرياضة

شاهد.. لاعبة تنس روسية تشارك في عرض قبل مباراة برشلونة وتتوقع هوية بطل الليغا
Globallookpress Sputnik
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كشفت لاعبة التنس الروسية داريا كساتكينا أنها تشجع برشلونة منذ 10 سنوات، خلال مشاركتها في برنامج قبل لقاء الفريق الكتالوني وضيفه أتلتيك بيلباو، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 30 لليغا.

وقالت كاساتكينا (23 عاما): "بدأت بتشجيع برشلونة في عام 2010، أخي أيضا من مشجعي برشلونة. عندما كنت صغيرة، ذات مرة كان أخي يشاهد دوري الأبطال وأيقظني من النوم، وبدأنا نشاهد المباراة معا. وكان والدانا في تلك الأثناء نائمين، ولم يعلما بأنني لست نائمة في مثل هذا الوقت المتأخر. بالطبع، لم أكن أفهم الكثير في كرة القدم، لكنها أعجبتني حقا".

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وعن أفضل اللاعبين في تاريخ برشلونة، قالت الروسية: "ميسي وإنييستا وتشافي وتير شتيغن. أقوم أيضا بجمع قمصان اللاعبين، وكان قميص ديفيد فيلا برقم 7 أول القمصان في المجموعة".

وردا على سؤال حول توقعاتها لبرشلونة في نهاية الموسم، أجابت: "مثل أي مشجع، أنا أؤمن دائما بالفوز في كل مباراة، وأنا متأكدة من أن برشلونة سيصبح بطلا للدوري هذا الموسم".

واعتلى برشلونة، بعد فوزه على أتلتيك بيلباو بهدف وحيد، صدارة الليغاء برصيد 68 نقطة، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، الذي يستضيف فريق ريال مايوركا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري أيضا.

المصدر: وكالات 

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