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شاهد.. بطلة روسية تقوم بحركات مذهلة على شرفة النافذة

الرياضة

شاهد.. بطلة روسية تقوم بحركات مذهلة على شرفة النافذة
Sputnik
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نشرت بطلة الجمباز الروسية، ألكسندرا سولداتوفا، مقطع فيديو لمتابعيها عبر تطبيق "إنستغرام"، وهي تقف على شرفة النافذة وتقوم بحركات صعبة للغاية، في ظل توقف البطولات بسبب جائحة كورونا.

وتقوم سولداتوفا في الفيديو بحركات جمباز، لتظهر من خلالها الحفاظ على مرونة جسمها، وعلقت عليه، قائلة: "مرة أخرى أنا مع قطي".

يذكر أن ألكسندرا سولداتوفا البالغة من العمر 21 عاما، هي بطلة العالم أربع مرات في الجمباز الإيقاعي، وتوجت بثلاث ميداليات ذهبية للفريق في بطولات أوروبا مع منتخب روسيا.

المصدر: وكالات 

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