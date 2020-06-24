بلغاريا تهدد بمنع الجمهور من حضور المباريات بعد خرق قواعد كورونا

هدد رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، بمنع الجماهير من حضور مباريات دوري كرة القدم المحلي، إذا لم يتم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال بوريسوف خلال اجتماع حكومي اليوم الأربعاء: "منحنا اللاعبين الفرصة للعب وسط الجماهير. فماذا فعل المشجعون؟ اجتمعوا سويا دون ارتداء كمامات. ما الذي يريدون إثباته؟".

وأضاف: "هناك قاعدة جديدة بالسماح لألف مشجع في المدرج، لكن أرى أنهم لم يلتزموا بذلك مجددا، وإذا استمر هذا الوضع سنغلق الملاعب على الأرجح أمام الجماهير كما حدث في ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا".

وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد خرق القواعد الاحترازية المتبعة في بلغاريا للتصدي لتفشي فيروس كورونا في الملاعب، أصدر وزير الصحة كيريل أنانييف، يوم الاثنين الماضي، قرارا بالسماح بتواجد ألف مشجع فقط في مدرج واحد، للحث على ترك مسافات للتباعد.

ولكن لم يلتزم الجمهور بالتباعد خلال مباراة الدور قبل النهائي لكأس بلغاريا بين ليفسكي صوفيا ولوكوموتيف بلوفديف أمس الثلاثاء.

وكان الدوري البلغاري لكرة القدم، استأنف نشاطه في الخامس من يونيو، بعد التوقف لثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وسمح للجماهير بدخول الملاعب لكن حدثت انتهاكات للقواعد في العديد من المباريات.

وقررت بلغاريا مؤخرا تمديد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا حتى 15 يوليو، بعد قفزة أخرى في عدد الحالات الجديدة.

وأعلنت الأسبوع الماضي، تسجيل 606 حالة بكوررنا في أعلى زيادة أسبوعية منذ ظهور الوباء.

وسجلت 130 حالة جديدة اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 4114 إصابة في البلاد.

المصدر: رويترز