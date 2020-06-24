هل توجب طرد ميسي في مباراة بيلباو؟.. خبير تحكيمي يحسم الجدل

تغلب برشلونة على ضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة 1-0، خلال مباراة جمعتهما أمس الثلاثاء، لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري الإسباني، وخطف فيها قائد "البارسا"، ليونيل ميسي الأضواء.

ونجح ميسي في صناعة الهدف الوحيد في المباراة، والذي سجله الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 71، ولكن قبل ذلك بدقيقتين، أثارت لقطة للنجم الأرجنتيني جدلا واسعا.

الدوري الاسباني | برشلونة 0 × 0 اتلتيك بلباو | لقطة تدخل ميسي

Via : ⁦@MnbrMadrid5pic.twitter.com/88C9OHrh8S — @MnbrMadrid5 - عز (@VazquezGoat) June 23, 2020

وتدخل ميسي بشكل عنيف على مدافع بيلباو، يراز ألفاريز في الدقيقة 69، حيث دهس قدمه اليسرى، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب شيئا وأمر بمواصلة اللعب، على الرغم من اعتراض لاعبي بيلباو على تدخل قائد برشلونة، ومطالبتهم بطرده أو على الأقل إشهار بطاقة صفراء في وجهه.

وعلق إلتورادي غونزاليس، الخبير التحكيمي في صحيفة "آس"، على تدخل ميسي قائلا "ميسي تدخل لخطف الكرة (من مدافع بيلباو)، ولو كانت الضربة في الساق الأولى (اليمنى) لكانت أكثر خطورة، وربما تستدعي البطاقة الحمراء".

يذكر أن برشلونة رفع رصيده إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب "الليغا" مؤقتا، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: وكالات