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حبس لاعب كرة قدم مصري بتهمة الشروع في القتل

الرياضة

حبس لاعب كرة قدم مصري بتهمة الشروع في القتل
Reuters
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قررت النيابة العامة في مصر، أمس الثلاثاء، حبس محمود حمد، لاعب نادي المصري الحالي لكرة القدم ومنتخب مصر السابق، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل شخص بعد طعنه.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن التحقيقات أكدت نشوب مشاجرة بين محمود حمد وأحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهما، حيث أقدم اللاعب على طعن المجني عليه فى البطن، مستخدما آلة حادة.

وأشارت إلى أن قوات أمنية انتقلت إلى موقع المشاجرة، وتبين أن المتهم هو محمود حمد لاعب النادي المصري، وتم ضبطه والسلاح المستخدم في المشاجرة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

ويعد محمود حمد (26 عاما) من أبناء نادي الإسماعيلي، وسبق له اللعب في صفوف طلائع الجيش، والمقاولون العرب، قبل أن ينتقل إلى النادي المصري في صيف 2018.

المصدر: وكالات

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