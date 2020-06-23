إشبيلية ينفصل عن الروسية ناديجدا كاربوفا

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء رسميا، الاستغناء عن خدمات سبع لاعبات بينهن اللاعبة الروسية ناديجدا كاربوفا.

وقال الفريق الأندلسي في بيان له نشره على الموقع الرسمي للنادي، إن إشبيلية يريد تجديد القائمة للموسم المقبل.

وانضمت ناديجدا كاربوفا، إلى صفوف فريق إشبيلية في يناير الماضي، ولعبت قبل ذلك في صفوف الفريق الإسباني الآخر فالنسيا، ودافعت عن ألوان الناديين الروسيين "تشيرتانوفو" و"زوركي".

يذكر أن ناديجدا كاربوفا أحرزت ستة أهداف للمنتخب الروسي للسيدات، خلال 24 مباراة شاركت فيها.

المصدر: وكالات