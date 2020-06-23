إيقاف المصارع سامي غيفارا بسبب ألفاظ نابية بحق زميلته ساشا بانكس

تعرض الكوبي الأمريكي سامي غيفارا، لعقوبة الإيقاف من المشاركة في بطولات اتحاد المصارعة "كل النخبة - All Elite Wrestling" إلى أجل غير مسمى بسبب تصريحات حول الاغتصاب قبل 4 سنوات.

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وتلفظ غيفارا قبل 4 سنوات، بكلمات خادشة للحياء في إحدى حلقات البث الصوتي "بودكاست" أحد وسائط الإعلام الجديد الرقمي، بحق الأمريكية ساشا بانكس نجمة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، قال إنه "يريد اغتصاب هذه المرأة".

وأشارت صحيفة "Daily Mail" أن هذه القصة انتشرت الآن فقط ، والآن أصبح أحد المقاتلين البارزين في "All Elite Wrestling" يواجه مشكلة كبيرة.

واعتذر سامي غيفارا عبر موقع "تويتر" عن تصريحاته وحتى أنه اتصل بساشا بانكس نفسها، ولكن هذا لم ينقذه من العواقب.

وأعلن اتحاد "All Elite Wrestling" في بيان له، استبعاد غيفارا من البطولات، خلال فترة التحقيقات، وحرمانه من المستحقات المالية: "في فترة الإيقاف، سيتم تحويل راتبه إلى مركز جاكسونفيل للنساء".

AEW statement on Sammy Guevara pic.twitter.com/11yL2QytF7 — All Elite Wrestling (@AEWrestling) June 22, 2020

يذكر أن سامي غيفارا، البالغ من العمر 26 عاما، يشارك في بطولات "AEW" منذ عام 2019.

المصدر: وكالات