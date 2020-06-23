مدرب يوفنتوس للمشجعين: لا تنتظروا مباريات ممتعة

قال مدرب يوفنتوس، ماوريتسيو ساري، عقب الفوز 2-0 على بولونيا أمس، إن فرق الدوري الإيطالي، تواجه رحلة إلى المجهول وعلى الجماهير ألا تنتظر مباريات ممتعة من الآن وحتى نهاية الموسم.

وتحاول الأندية الإيطالية، التخلص من آثار التوقف لثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19، وتلعب في درجات حرارة عالية، لذا قال ساري إنه يجب على المشجعين أن يتوقعوا انخفاضا في إيقاع اللعب عن المعتاد.

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وأضاف ساري "أنه موقف غير معتاد تماما ولا يوجد أي أمور مشابهة حدثت سابقا، لذا من السهل جدا حدوث أخطاء في الإعداد البدني".

وأردف "لديك الآن فرق ليست في أفضل حالة بدنية، وستكون مطالبا بخوض مباريات في درجات حرارة عالية، لذا أعتقد أن الأمور ستكون صعبة جدا على كل الفرق".

وتابع "لا أتوقع وجود مباريات ممتعة، لأنه في ظل وجود درجات حرارة عالية، فإن الإيقاع لن يكون عاليا، وقد اعتاد الناس متابعة مباريات سريعة الإيقاع.. سيكون الأمر صعبا على الجميع وستكون المفاجآت ممكنة في كل مباراة".

وأشار ساري إلى أن بداية الموسم الجديد ربما تكون صعبة أيضا.

وأضاف "بعد 15 يوما (من نهاية الموسم الجاري)، سنكون في الملعب من أجل الموسم الجديد ومرة أخرى سيكون الأمر استثنائيا لأن الاستعدادات لن تكون بكل تأكيد كما كانت في المعتاد".

ويقضي ساري موسمه الأول مع يوفنتوس، الذي يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، ويتطلع لحصد اللقب للموسم التاسع على التوالي.

المصدر: رويترز